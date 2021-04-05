«Это было не принято обсуждать»: жена Лещенко об отсутствии у них детей

Жена артиста Льва Лещенко Ирина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказалась об отсутствии в их семье с певцом детей.

«Был момент разочарования и отчаяния. Это была обида какая-то. Непонимание. Муж взглядом меня в те годы поддерживал. Я никогда не думала об усыновлении. Не было таких мыслей. Мне мама рассказывала одну грустную историю, когда работала на Уралмаше. Там семья взяла девочку из детского дома. Ей тяжело давались знания. Родители за нее сильно переживали. В итоге у отца семейства случился инфаркт. У меня отложилось это все в голове. В советское время мы были под колпаком. Многие вещи остались не проясненными даже в нашей семье. Это было не принято обсуждать. Мы не были готовы к этому». Ирина Лещенко

Как отметил сам Лев Лещенко, им в какой-то мере с супругой не повезло. «Наверное, нам не повезло, что мы жили в то время, когда не было таких технологических возможностей, как сейчас. Это жизнь. Я считаю, что выше любви не может ничего быть. Мы сохранили наши чувства, а это самое главное», — сказал он.

Напомним, что Лев Лещенко вместе со второй женой уже 45 лет. При этом детей у них нет.

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