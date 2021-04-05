Тренд на медицинский стиль: Ирина Дубцова вслед за Нюшей облачилась в тотальный белый костюм

Ирина Дубцова получила премию «Браво» в номинации «Лучший поэт-песенник». На вручении награды артистка прибыла в тотальном белом образе, облачившись в костюм брючной группы и перьевое пальто в пол.

Ранее в похожем белом одеянии представала в свете певица Нюша. Звезды таким образом поддержали тренд этого сезона на наряды в духе а-ля медсестра. О моде на подобные комплекты ранее рассказывала Эвелина Хромченко, которая считает, что они стали актуальными благодаря пандемии и чувству благодарности людей медикам за их труд в этот непростой период.

Также ведущая шоу Первого канала «Модный приговор» говорила о тренде на супердлинные брюки в этом году, которые буквально волочатся по полу. Они не очень практичны, но прекрасно вытягивают силуэт, придавая образу стройности. На Ирине Дубцовой оказались именно такие брюки.

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