«Никакого скандала при расставании у нас не было»: Лев Лещенко заговорил о первой жене

Певец Лев Лещенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей первой жене актрисе Алле Абдаловой. При этом он не стал заострять внимания на причинах их расставания.

«Я был женат, когда познакомился со своей будущей второй женой Ириной. У нас с первой супругой при расставании не было никакого скандала. Она просто собрала мой чемодан. Я сказал: «Спасибо, что так все просто и естественно». Я уехал жить к родителям. Жил у них целый год. Потом мы с Ириной снимали квартиру у моего приятеля. Ира прекрасно готовила, но ночевать она всегда уезжала к себе домой. Мы не были расписаны тогда». Лев Лещенко

Как отметила присутствующая в студии Ирина Лещенко, музыкант первое время не говорил ей, что был женат. «Позже я узнала. После отлета в Будапешт», — заметила Ирина.

Напомним, что в браке с Аллой Абдаловой Лев Лещенко состоял с 1966 по 1976 год. После расставания с музыкантом она замуж больше не выходила. Детей у нее не было, о чем она в будущем не раз сожалела.

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