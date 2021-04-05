«Не то, что вы подумали. К сожалению»: Татьяна Навка развеяла слухи о своей беременности

4 апреля известная фигуристка Татьяна Навка поделилась в Instagram фотографиями и впечатлениями от посещения города-пещеры Эски-Кермен в Крыму. 45-летняя звезда спорта погуляла там со своей семьей, после чего в Сети поползли слухи о том, что она находится в интересном положении. Дело в том, что на некоторых снимках у женщины проглядывается округлившийся живот. Однако, как тут же заверила сама спортсменка, никакой беременности на сегодняшний день у нее нет.

«Под курткой сумка, а не то, что вы подумали. К сожалению», — подчеркнула Татьяна.

На ряде предыдущих фотографий на поясе звезды можно заметить черную поясную сумку бренда GG. Она-то, спрятанная под пуховик, и вызвала иллюзию, будто женщина беременна.

Напомним, что спортсменка замужем за пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Навка подарила своему супругу дочь Надежду (также у нее есть старшая дочь от первого брака. — Прим. ред.).

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