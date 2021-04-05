«Сколько уже этих стен пройдено!»: мама Дубцовой поддержала дочь после разоблачения на «Маске»

Певица не смогла дойти до финала и покинула проект.

На шоу «Маска» — новые потери. На этот раз Единорог не смог уйти от разоблачения, и дочка Филиппа Киркорова, председателя жюри конкурса, оказалась бессильна. В костюме мифического персонажа все это время скрывалась певица Ирина Дубцова.

В финальном для себя выпуске Дубцова пела песню «Стена». Жюри признало, что исполнение выдало артистку – она не смогла спрятать свой тембр, и ее угадали без капли сомнений. Поддержать певицу поспешили ведущий проекта Вячеслав Макаров и мама Ирины, Наталья Дубцова.

«Сколько уже этих стен пройдено! И вот еще одна — шоу Маска на НТВ», — написала у себя в микроблоге мама звезды.

На проекте осталась ровно половина участников. И члены жюри признаются, что дальше будет еще сложнее делать выбор, разоблачая участников.

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