Королева шика: Зара в сверкающей золотом юбке-рыбке предстала на «Жаре»

Певица Зара предстала на ежегодной премии «Жара Music Awords» во всем блеске. Артистка облачилась в необычную черную блузку, пошитую на запах, с приспущенной плечевой линией. А также в мерцающую золотистую юбку-рыбку, которая идеально подчеркивала женственные линии фигуры звезды и акцентировала ее тонкую талию.

В тон роскошной юбке певица подобрала многослойное колье, состоящее из множества цепочек различной длины. Маленькая сумочка с ручкой-цепью завершила образ. Наряд и аксессуары звезды при свете софитов эффектно переливался и привлекал внимание публики.

«Было по–настоящему жарко. Первое масштабное событие года точно удалось! Так много талантливых людей в одном месте! Любимые коллеги, достойные номинанты и, конечно, невероятная атмосфера», — высказалась о прошедшем мероприятии Зара в своем Instagram.

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