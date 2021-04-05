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«У меня началась депрессия»: сестра Димы Билана объяснила, почему вернулась в Россию из Америки

Как отметила Анна Белан, она сильно скучала по родным.

«У меня началась депрессия»: сестра Димы Билана объяснила, почему вернулась в Россию из Америки
Дима Билан. Фото: Globallookpress.com

Младшая сестра певца Димы Билана Анна Белан в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему вернулась в Россию из Америки. Там она училась на режиссера, за что платил музыкант.

Анна Белан
Анна Белан. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«У меня в какой-то момент началась депрессия. Очень сильно скучала по родным на пятый год пребывания за рубежом».

Анна Белан

Как отметила Анна, ей очень нравится путешествовать с Биланом.

«Мы брали машину и вместе ездили по Америке. Он старше меня на 14 лет. Скажу, что когда мне было три года, то он уехал в Москву. Мы вместе с ним не росли. Сейчас он мой помощник. Мы похожи характерами. Часто по работе созваниваемся. Я была у него на новоселье.

Диме, кстати, легко угодить с подарком. Он непривередливый человек. Крайний раз подарила ему микрофон. С семьей мы стали чаще собираться. Когда его нет, то я помогаю ему по дому. У него кошка появилась. Езжу и кормлю ее. Я — артистка. Он помогает мне сейчас с записью альбома», — заметила девушка.

Напомним, что Дима Билан в 2008 году выиграл конкурс «Евровидение». Пока никто из россиян не смог повторить этот результат.

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