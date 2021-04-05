«Я не знала, что надо выщипывать брови»: сестра Андреева из «Иванушек» вспомнила, как ее обидел брат

Сестра лидера «Иванушек» Кирилла Андреева Наталья в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как однажды ее сильно обидел брат.

«Мы родные брат с сестрой по отцу. Познакомились, когда мне было семь лет. Он приехал такой весь модный первый раз к нам в дом. В такой белой футболочке, что глаз было нельзя отвести. Это было еще в девяностых годах».

Как отметила Наталья, однажды брат ее сильно обидел.

«У меня были в юности очень широкие брови. Мне было тогда где-то 15 лет. Я не знала, что надо их выщипывать. Он прямо перед всей группой стал меня учить, что надо делать с бровями. После этого четыре года я не ездила на концерты. Он меня просто убил. Я ранимая очень тогда была. Я выщипала все. Потом вообще без бровей ходила. Я робела около него», — заметила девушка.