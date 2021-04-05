По примеру Васильева: Михалкова облачилась в жакет оттенка свежей травы, сочетав его с юбкой плиссе

Зеленый цвет этой весной стал настоящим фаворитом сезона. Этому неожиданно ворвавшемуся тренду на мировые подиумы удивился даже Александр Васильев. На шоу «Модный приговор» Первого канала он признался, что сам поддался его влиянию и приобрел рубаху разбеленного оттенка «нежная липа».

Эвелина Хромченко заметила, что такие неяркие и иногда грязноватые тона зеленого сейчас особенно актуальны, она также выделила цвета «нежная мята» и «груша».

Кроме Александра Васильева, модное влияние на себе ощутил и стилист Александр Рогов. На своем YouTube-проекте «Шоп-контент» он рассказал, что купил себе подержанную кожаную сумку Hermes 2009 года за 350 тысяч рублей.

Ведущий шоу «Рогов в деле» на СТС посоветовал модникам и модницам не отказать себе в удовольствии в этом сезоне и приобрести какой-нибудь зеленый аксессуар вроде ремня, обуви или сумки. Естественно, в размерах своего бюджета. Для него же траты на приятные стильные вещицы в несколько сотен тысяч – вполне приемлемы.

Тренд на зеленый поддержала и актриса Юлия Михалкова, которая облачилась в жакет оттенка свежей травы и шелковую юбку плиссе изумрудного тона. В таком виде звезда предстала в своем родном Екатеринбурге, куда ее пригласили для работы над роликом.

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