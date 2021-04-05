«Змеюка выжила всех своих конкуренток»: на «Маске» раскрыта половина участников

Восьмой выпуск телешоу «Маска» на НТВ завершился разоблачением Единорога. Им оказалась певица Ирина Дубцова. Таким образом, проект достиг экватора, и не рассекреченными остаются еще семь масок.

Ведущий шоу Вячеслав Макаров заметил, что в нынешнем сезоне все складывается по-другому. В отличие от первого, сейчас в проекте практически не осталось женщин. И возможно, финал будет мужским.

«В прошлом сезоне в финале было три прекрасные половины человечества и был один мужчина – это Лев. А в этом сезоне у нас осталась только Змея. То есть в этом сезоне мужики поднапряглись, показали свой хороший вокал и поэтому они вырвались в лидеры, так что у нас осталась мощная компания и одна змеюка, которая выжила всех своих конкуренток», — посмеялся Макаров.

Кто именно выйдет в финал из оставшихся участников, шоумен сказать затруднился. Он уверен, что решение очень ситуативно – оно зависит от номера, с которым маски выступают в выпуске.

К слову, жюри подозревает, что Змеей является Юлия Паршута. Того же мнения придерживается певица Юлианна Караулова, экс-звезда первого сезона «Маски». И убедительно доказывает, почему.

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