Детали решают все: Валерия отметилась на «Маске» в модном топе-сетке с эффектом мерцания

Валерия отметилась на шоу НТВ «Маска» в стильном образе. Звезда примерила поверх черной лаконичной рубахи топ-сетку с эффектом металлического мерцания.

Поклонники артистки обратили внимание, что она практически всегда появляется в программе в образах, которые отлично сочетаются с луками других членов жюри. Жена Иосифа Пригожина призналась в личном блоге, что это не случайность.

«У каждого артиста свой стилист, который находится на связи с другими», — написала она в Instagram.

Отметим, что тренд на сетчатые наряды, который актуален уже пару лет, ранее поддержали многочисленные отечественные звезды. К примеру, на передачу «Вечерний Ургант» Первого канала в топе-сетке и ботильонах-сетке приходила Дарья Мороз.

Топ с сетчатыми рукавами также надевала Елена Проклова для другой программы главного телеканала страны «Пусть говорят».

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