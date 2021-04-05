«Это все было, как в ситкоме»: брат Авербуха три месяца жил в доме хореографа с Арзамасовой

Брат хореографа Ильи Авербуха Даниил в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как три месяца прожил в доме родственника во время пандемии.

«Я на 17 лет младше брата. Нам часто говорят, что мы очень похожи. В детстве я не помню, чтобы он был рядом. Он тогда тренировался в Америке. Все крутилось вокруг его тренировок. Он мне много подарков дарил. Зависти к брату никогда не было. Были, конечно, в детстве какие-то эмоции. Я занимался разными видами спорта, кроме фигурного катания. Фехтованием, например. Мы с братом достаточно часто созваниваемся». Даниил Авербух

Как признался Даниил, на свадьбу к брату он не попал.

«Работал тогда в Сочи. Но нас всех сблизил карантин. Год назад я прилетел в Москву, чтобы поменять права. И тут объявили локдаун. Я три месяца у него в доме жил. Это все было, как в ситкоме. Его жена Лиза – замечательная хозяйка.

Мы самостоятельно себе готовили еду. По вечерам собирались за одним столом. Лиза с его сыном Мартином в прекрасных отношениях. У него были сложности в переходном возрасте, но сейчас все позади», — сказал Даниил.

Напомним, что в прошлом году Илья Авербух и Лиза Арзамасова сыграли свадьбу. До этого они несколько лет скрывали свои отношения.

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