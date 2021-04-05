Папина модница: 81-летний Виторган показал, как трехлетняя дочка хвастается обновкой в цветочек

81-летний актер театра и кино продолжает активно сниматься в кино. Не так давно вышло продолжение сериала «Склифосовский», где знаменитый артист вновь появился в сюжете – сыграл врача-хирурга Михаила Иосифовича. Поклонники были рады вновь увидеть кумира на экране.

Помимо актерской деятельности, Виторган – примерный семьянин и молодой отец. В браке с Ириной Млодик он воспитывает двух дочек – полуторагодовалую Клару и трехлетнюю Этель. Девочки растут не по дням, а по часам, радуя маму с папой своей красотой и талантами.

Виторган регулярно делится с поклонниками новостями из семейной жизни. На этот раз звезда экрана показал, как малышка Этель хвастается обновкой. Дочка специально пришла к папе в гардеробную, чтобы он увидел ее в новом плаще в цветочек.

Запечатлеть этот трогательный момент поспешила Ирина Млодик. И Виторган поделился снимком в микроблоге.

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