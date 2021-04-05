Как советовала Хромченко: Нюша отметилась в свете в актуальном костюме «а-ля медсестра»

Певица Нюша появилась на церемонии вручения премии Жара в сдержанном и в то же время утонченном и актуальном образе – звезда примерила лаконичный кипенно-белый костюм брючной группы.

Именно на такие наряды предлагала обратить внимание Эвелина Хромченко в этом сезоне. На шоу «Модный приговор» Первого канала стилист заметила, что одеяния в духе а-ля медсестра стали актуальными в этом году благодаря эпидемии и чувству благодарности людей за их помощь в борьбе с заболеванием.

Напомним, Нюша и Егор Крид победили в номинации «Коллаборация года». Артисты когда-то были в отношениях, а теперь решились на творческий союз.

«Я счастлива встретить такого же ненормального как я, и сделать «ненормальную» коллаборацию. Да, вскрыть болезненные раны, но по-другому иногда не получается… Там, где страх, есть ваш огромный ресурс. Там, где не досказано, ваш груз… А мы выбрали идти по жизни легко и смело», — прокомментировала свой выигрыш артистка.

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