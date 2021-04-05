«Съемки непростые»: ведущий «Маски» Вячеслав Макаров рассказал, сколько времени снимается один выпуск

В эфир телеканала НТВ выходит трехчасовая версия, но это лишь малая часть того, что видит зритель.

Второй сезон шоу «Маска» на НТВ бьет все рейтинги на канале. Проект, в котором знаменитости выступают переодетыми в яркие костюмы, полюбился как взрослым, так и детям. Каждое воскресенье миллионы телезрителей ждут с нескрываемым волнением, с кого же сорвут маску и, главное, кто именно под ней окажется.

За созданием каждого выпуска стоит работа огромной команды. И то, что зрители видят в трехчасовом вечернем эфире, — лишь малая часть всего действа. Ведущий проекта Вячеслав Макаров рассказал, сколько на самом деле времени занимает съемка одного выпуска шоу.

«От начала и до конца один выпуск снимается 6 – 8 часов. Но как правило, восемь», — рассказал шоумен.

Помимо самих выступлений участников, ведется запись диалогов жюри, подводок ведущего, рекламных интеграций. Дополнительное время требуется на подготовку.

«В целом я провожу на площадке около 12 часов, реально. Трудовой день длится 12 часов, съемки довольно-таки непростые», — признался телеведущий.

Макаров признал, что это стоит того. Потому что в результате получается настоящая телефеерия с яркими эмоциями, фантастическими выступлениями и смешными диалогами.

Смотрите также