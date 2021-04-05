«Палисадник свой выставила»: поклонников Каменской взяла оторопь от ее вида в микро-трусиках

Анастасия Каменских обожает живописные мексиканские пляжи и частенько прилетает сюда в отпуск вместе с мужем Алексеем Потапенко (Потапом). Этот год не стал исключением.

Уже по традиции, звезда приготовила целый чемодан новых купальников, регулярно радуя своих поклонников свежими фотографиями в них. Однако на сей раз пляжный наряд вызвал неоднозначную реакцию у фолловеров – уж больно трусики у него оказались откровенными.

«Палисадник свой выставила на торги», «Ужасное фото, а че не голой-то?», «Ну побрилась, ну и что??? Я тоже, показать???», «Потолстела?, «Едрид Мадрид, трусиля…», «К чему это фото?», «Вспоминаю Пугачеву в балахоне, сколько критики было! А сейчас полуголые и норм», — такие комментарии можно увидеть в комментариях Instagram Насти под фото в микро-бикини.

Впрочем, немало почитателей артистки приняли ее смелый кадр с воодушевлением и восторгом.

«Хороша чертовски», «Красотка», «Хорошенькая!», «Суперская», «Полуголые – норм», «Богиня», «Леха — самый счастливый мен», — написали также пользователи Сети.

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