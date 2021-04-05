«Я бы Кате сделал инъекцию в мозг»: брат Варнавы осудил сестру за перемены во внешности

Брат юмористки Екатерины Варнавы Алексей в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ нелестно высказался о своей сестре.
«Я старше ее на десять лет. Средний брат в нашей семье. Старший брат, к сожалению, у нас умер. Я по профессии специалист по колесам. Шинами, дисками долго занимался. Я всегда фанател по автомобилям.
Мне не очень нравится, чем занимается сестра. Не нравятся перемены в ее внешности. Надо было естественной оставаться. Наш мама тоже не восторге от этого. Она у нас по профессии терапевт. Я бы Кате сделал инъекцию в мозг, чтобы она таким не занималась».
Как признался Алексей, с родной сестрой он практически не общается.
«У нее свои дела, у меня — свои. Даже не звоню ей. Я не интересуюсь ее жизнью. Хотя недавно мы виделись. У нас мама приболела. Катя приезжала проведать. Совсем редко, скажу я вам, она приезжает к матери в последние годы. Катя то худеет, то толстеет. Это все сказывается, как я считаю, на ее здоровье», — заявил Алексей.
Напомним, что Екатерина Варнава — популярная телеведущая и актриса. Она была одним из лидеров шоу Comedy Woman. Проект перестал существовать в 2019 году.