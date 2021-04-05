«Я бы Кате сделал инъекцию в мозг»: брат Варнавы осудил сестру за перемены во внешности

«Я старше ее на десять лет. Средний брат в нашей семье. Старший брат, к сожалению, у нас умер. Я по профессии специалист по колесам. Шинами, дисками долго занимался. Я всегда фанател по автомобилям.

Мне не очень нравится, чем занимается сестра. Не нравятся перемены в ее внешности. Надо было естественной оставаться. Наш мама тоже не восторге от этого. Она у нас по профессии терапевт. Я бы Кате сделал инъекцию в мозг, чтобы она таким не занималась».

