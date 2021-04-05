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«Она сама меня пригласила»: брат Галкина вспомнил, как танцевал на свадьбе юмориста с Пугачевой

Игорь Жуков в прекрасных отношениях с семьей телеведущего.

«Она сама меня пригласила»: брат Галкина вспомнил, как танцевал на свадьбе юмориста с Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Неизвестный брат юмориста Максима Галкина Игорь Жуков в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о своем родственнике.

Игорь Жуков
Игорь Жуков. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Мы родственники по материнской линии. Наши мамы — двоюродные сестры. Получается, что мы троюродные братья. Мы с Максимом одногодки. Лет с семи общаемся. Созваниваемся постоянно. До пандемии часто встречались. Он порядочный и добрый человек.

Меня в свое время даже пригласили на их свадьбу. Это был большой праздник. Я танцевал на их торжестве с самой Аллой Борисовной. Она сама меня пригласила. Я подарил им большой букет цветов и очень хорошее шампанское. Просто не знаю, что дарить людям, у которых все есть».

Игорь Жуков

Как отметил Игорь Жуков, Алла Пугачева — уникальный человек.

«Она дружелюбна, приветлива. Они недавно вместе с Лизой и Гарри приходили на день рождения моего сына, которому исполнилось три года. Максим подарил большого робота», — сказал Игорь Жуков.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу в декабре 2011 года. В этом году они будут отмечать десятилетие совместной жизни.

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Алла ПугачеваИгорь ЖуковКанал НТВМаксим Галкинпрограмма "Звезды сошлись"