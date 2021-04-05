«Она сама меня пригласила»: брат Галкина вспомнил, как танцевал на свадьбе юмориста с Пугачевой

«Мы родственники по материнской линии. Наши мамы — двоюродные сестры. Получается, что мы троюродные братья. Мы с Максимом одногодки. Лет с семи общаемся. Созваниваемся постоянно. До пандемии часто встречались. Он порядочный и добрый человек.

Меня в свое время даже пригласили на их свадьбу. Это был большой праздник. Я танцевал на их торжестве с самой Аллой Борисовной. Она сама меня пригласила. Я подарил им большой букет цветов и очень хорошее шампанское. Просто не знаю, что дарить людям, у которых все есть».