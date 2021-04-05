«Она сама меня пригласила»: брат Галкина вспомнил, как танцевал на свадьбе юмориста с Пугачевой

Неизвестный брат юмориста Максима Галкина Игорь Жуков в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал о своем родственнике.
«Мы родственники по материнской линии. Наши мамы — двоюродные сестры. Получается, что мы троюродные братья. Мы с Максимом одногодки. Лет с семи общаемся. Созваниваемся постоянно. До пандемии часто встречались. Он порядочный и добрый человек.
Меня в свое время даже пригласили на их свадьбу. Это был большой праздник. Я танцевал на их торжестве с самой Аллой Борисовной. Она сама меня пригласила. Я подарил им большой букет цветов и очень хорошее шампанское. Просто не знаю, что дарить людям, у которых все есть».
Как отметил Игорь Жуков, Алла Пугачева — уникальный человек.
«Она дружелюбна, приветлива. Они недавно вместе с Лизой и Гарри приходили на день рождения моего сына, которому исполнилось три года. Максим подарил большого робота», — сказал Игорь Жуков.
Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу в декабре 2011 года. В этом году они будут отмечать десятилетие совместной жизни.