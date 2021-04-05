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Оригинально: Гагарина вышла на красную дорожку в черном платье с одним белым рукавом

Певица за вечер сменила несколько нарядов.

Оригинально: Гагарина вышла на красную дорожку в черном платье с одним белым рукавом
Полина Гагарина. Фото: Global look press

Весна оказалась щедра на светские события, выступления и церемонии. Звезды шоу-бизнеса оживились, ведь почти год они были лишены возможности встречаться друг с другом и с публикой из-за пандемии коронавируса.

Накануне в центре Москвы состоялось долгожданное событие – церемония вручения музыкальной премии «Жара». Артисты продефилировали по красной ковровой дорожке, демонстрируя свои роскошные наряды.

Полина Гагарина сменила за вечер несколько нарядов. Но для красной дорожки выбрала черно-белый комплект. Она выгуляла дизайнерское мини-платье фасона бюстье, дополненное утрированным рукавом-буфом, пристегнутым к наряду чокером.

А для сцены Гагарина перевоплотилась в роковой красный. Причем, она выбрала трендовый total look, взяв даже микрофон алого цвета.

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