Модные воительницы: Анна Седокова вслед за Клавой Кокой выбрала наряд из камуфляжной ткани

Блондинка остановила свой выбор на брюках, а брюнетка – на худи.

В этм сезоне худи стали настоящими фаворитами сезона, о чем рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

По словам ведущей, самые актуальные модели — те, что выглядят особенно необычно, имеют неординарный цвет, форму или принт. Их сегодня уместно носить не только в спортзал или на пикник, но и практически в любое другое место, комбинируя с повседневными, деловыми или даже гламурными вещами.

Тренд на худи поддержала и Анна Седокова, которая вышла в нем на сцену. Артистка остановила свой выбор на кофте, сшитой из камуфляжной ткани, подчеркиващей воинственный характер девушки. При этом строчка на карманах была сделана наружу, без обработки швов.

Отметим, что ткань военной тематики в настоящий момент тоже актуальна. Ранее, к примеру, в камуфляжных брюках появлялась на людях певица Клава Кока.

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