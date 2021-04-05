«Такой жакет нужно приобрести!»: Рогов показал трендовый наряд на весну

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» подобрал для новой героини проекта стильный гардероб. Будучи в магазине одежды, он остановился возле нарядов из искусственной кожи, которая, по его словам, в настоящий момент в моде.

«Экокожа сейчас очень актуальна! Как минимум, вот такой жакет нужно приобрести. Носим с джинсами, футболками, тельняшками, плиссированными юбками, с чем угодно. Вещь классная, характерная, интересная», — сказал стилист.

Александр продемонстрировал объемный жакет карамельного оттенка с двубортным воротником прямого кроя, который имеет пояс без ремешка.

Напомним, программа «Рогов в деле» является по сути продолжением шоу «Рогов в городе». На сей раз ведущий не просто занимается изменением внешности своих героинь, но и помогает при помощи специалистов найти себя и решить определенные психологические проблемы. В его команде работают не только визажисты, парикмахеры и косметологи, но и фотографы, фитнес-тренеры, дизайнеры интерьеров и другие профессионалы.

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