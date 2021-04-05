«Не все показали в эфире»: ведущий «Маски» Вячеслав Макаров рассказал об эмоциях жюри, которые остались за кадром

На телеканале НТВ вышел в эфир очередной, восьмой по счету, выпуск телепроекта «Маска». В этот раз Филипп Киркоров не пощадил Единорога. Вслед за ним решили рассекретить его и другие судьи. В итоге, как и предполагали многие, в костюме сказочного персонажа оказалась Ирина Дубцова.

После эфира ведущий шоу Вячеслав Макаров пообщался у себя в микроблоге с подписчиками и телезрителями проекта. Как всегда, он поделился впечатлениями от выпуска и рассказал много нового. На самом деле, не все жюри были категоричны в выборе кандидата на вылет, как могло показаться телезрителям.

«Не все показали в эфире», — поведал шоумен. – «Вы не представляете, как много и долго делал выбор Тимур Родригез! Это было, мне кажется, минут десять, потому что ему было невероятно сложно определить – либо Единорог, либо Белый Орел».

Сам выпуск, по мнению Макарова, получился очень смешным – и жюри, и участники много шутили и смеялись.

Кроме того, Макаров посочувствовал Дубцовой в том, что ей за последнюю неделю пришлось пережить настоящую травлю. Девушку обвиняли в том, что она осталась на шоу незаслуженно – просто потому, что за нее болела дочка Киркорова.

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