«Мытье головы из ковшика»: Валерия показала, как готовилась к выходу на красную дорожку музыкальной премии

Во время сборов у нее дома отключили воду.

Накануне в «Крокус Сити Холле» по всем канонам прошла церемония вручения музыкальной премии «Жара Music Awards». Красная ковровая дорожка, вспышки камер, яркие номера и фанфары в честь лауреатов – в этот вечер звезды, соскучившись по подобным мероприятиям, насладились вниманием сполна.

Среди участников церемонии – певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным. Звезда, как и многие ее коллеги, долго и тщательно готовилась к выходу на красную дорожку. Правда, не без сложностей – у нее дома отключили холодную воду.

«Оказывается, произошло это во всем районе— вышел из строя какой — то там насос. Пришлось прибегнуть к старинному способу «мытье головы из ковшика». Нас голыми руками не возьмешь», — подчеркнула звезда.

Валерия показала, чего стоила лично ей эта авария. Однако, ковшичком певица управлялась довольно ловко, а потому быстро справилась с задачей.

Однако, сложности, как известно, закаляют. И Валерия, претерпев некоторые неудобства, смогла прибыть на красную дорожку вовремя.

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