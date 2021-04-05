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«Как сложно сделать выбор»: Анна Нетребко поделилась впечатлениями от шоу «Маска»

Звезда мировой оперы вместе с мужем Юсифом Эйвазовым являются преданными поклонниками проекта.

«Как сложно сделать выбор»: Анна Нетребко поделилась впечатлениями от шоу «Маска»
Анна Нетребко. Фото: Global look press

Восьмой выпуск самого засекреченного шоу на НТВ «Маска» завершился разоблачением Единорога. Им оказалась певица Ирина Дубцова. За проектом следит многомиллионная армия телезрителей, включая звезд эстрады. В числе преданных фанатов – оперная дива Анна Нетребко с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым.

После того, как разоблачили Единорога, Нетребко не смогла сдержать эмоций. Дива поделилась впечатлениями от проекта на страничке своего друга и по совместительству – председателя жюри проекта Филиппа Киркорова.

«Какая прекрасная передача. И как сложно сделать выбор, все номера такие талантливые», — призналась Нетребко.

Анна Нетребко поделилась впечатлениями от шоу «Маска»
Анна Нетребко поделилась впечатлениями от шоу «Маска». Фото: instagram.com/fkirkorov/

Ранее муж Нетребко очень экспрессивно отреагировал на разоблачение Пингвина. Ему не понравилось, как повела себя Азиза после того, как с нее сняли маску, и осудил за испорченное зрителям настроение.

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