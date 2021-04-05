«Неделя требует осторожности»: Василиса Володина дала астропрогноз на 5 — 11 апреля

Астролог объяснила, чем опасны ближайшие дни, и рассказала, как снизить риски.

Знаменитая телеведущая, астролог Василиса Володина поделилась прогнозом на ближайшие семь дней – с 5 по 11 апреля. Эксперт сразу же обратила внимание подписчиков в микроблоге: «Предстоящая неделя требует осторожности».

Володина объяснила, что планеты распорядились внести в этот период нашей жизни больше эмоций и стремительности:

«Много страсти и много порыва действовать. Любой ценой, не отходя от кассы. Кому-то захочется немедленно выйти на рынок ценных бумаг и рискнуть последним. Кому-то «позвонить его жене и все рассказать о наших отношениях», — привела примеры астролог.

Такие поступки способны, по мнению Василисы Володиной, вмиг перевернуть жизнь с ног на голову. Кроме того, есть риск вляпаться в неприятную историю. Эксперт объяснила, что нужно делать, чтобы обойти опасности:

«Не играйте в странные игры со странными людьми. Если чуете, что ситуация сомнительная, двусмысленная, полу-скандальная — не ходите в ту сторону», — посоветовала астролог.

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