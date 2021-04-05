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Звездный гость

С блеском: Барановская предстала на красной дорожке в черном платье-пиджаке с лацканами из страз

Ноги телеведущей украсили мерцающие колготки в крупную сетку.

С блеском: Барановская предстала на красной дорожке в черном платье-пиджаке с лацканами из страз
Юлия Барановская. Фото: Global look press

Сразу несколько пар ведущих рулили процессом на церемонии вручения музыкальной премии Жара Music Awards, которая состоялась накануне в «Крокус Вити Холле». Честь встречать гостей на красной ковровой дорожке мероприятия выпала Юлии Барановской и Константину Красюку, которые справились с этим блестяще.

Телеведущая для мероприятий обычно отдает предпочтение платьям. На этот раз она выбрала в качестве наряда маленькое черное платье-пиджак с яркими акцентами в виде лацканов из страз. Блистать сильнее теледиве помогли серьги и колготки в крупную сетку, выполненные из блестящих нитей.

Юлия Барановская
Юлия Барановская берет интервью у Ольги Бузовой. Фото: instagram.com/buzova86/

К слову, на днях Барановская в качестве гостя посетила премию BraVo, которая прошла в Большом театре. Звезда экрана тоже выбрала сияние и блеск – она появилась на вечере в черном платье в пол, декорированном блестками.

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