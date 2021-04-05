Как сложилась судьба Анастасии Заворотнюк
Видео
«Жизнь других» на Сицилии: опасный вулкан Этна и пенсия в тысячу евро в…
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Разбила сердце»: Киркоров признался, что дочка устроила ему истерику после разоблачения Единорога на «Маске»

Музыкант как председатель жюри принял волевое решение сорвать покров тайны с любимца своей наследницы.

«Разбила сердце»: Киркоров признался, что дочка устроила ему истерику после разоблачения Единорога на «Маске»
Филипп Киркоров. Фото: телеканал НТВ

Два последних выпуска шоу «Маска», которая уже достигла экватора на телеканале НТВ, отличаются настоящим драматизмом. Причем, он развернулся не только на сцене, но и дома у Филиппа Киркорова, председателя жюри проекта. Сначала певец спал от вылета Единорога, которого обожает его дочка Алла-Виктория, а в следующем эфире сорвал маску с него.

В костюме Единорога, как и предполагали, оказалась певица и композитор Ирина Дубцова. Киркоров признался ей, что после съемок и разоблачения дочка устроила ему дома настоящую истерику.

«Самая большая боль началась у нас дома после снятия маски. Сколько слез было пролито», — написал музыкант. – «Ты #иллюзия Аллы-Виктории и разбила ее сердце в 1000 свечей..».

Ранее ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров предложил Ирине Дубцовой вручить медаль за выдержку – столько хейта она перенесла в свой адрес за то, что стала кумиром дочки председателя жюри.

Смотрите также

Тэги

«Маска-2»«Маска»Киркоров новостиНовости googleФилипп КиркоровФилипп Киркоров последние новостишоу «Маска»