«Разбила сердце»: Киркоров признался, что дочка устроила ему истерику после разоблачения Единорога на «Маске»

Два последних выпуска шоу «Маска», которая уже достигла экватора на телеканале НТВ, отличаются настоящим драматизмом. Причем, он развернулся не только на сцене, но и дома у Филиппа Киркорова, председателя жюри проекта. Сначала певец спал от вылета Единорога, которого обожает его дочка Алла-Виктория, а в следующем эфире сорвал маску с него.

В костюме Единорога, как и предполагали, оказалась певица и композитор Ирина Дубцова. Киркоров признался ей, что после съемок и разоблачения дочка устроила ему дома настоящую истерику.

«Самая большая боль началась у нас дома после снятия маски. Сколько слез было пролито», — написал музыкант. – «Ты #иллюзия Аллы-Виктории и разбила ее сердце в 1000 свечей..».

Ранее ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров предложил Ирине Дубцовой вручить медаль за выдержку – столько хейта она перенесла в свой адрес за то, что стала кумиром дочки председателя жюри.

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