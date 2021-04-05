«С легким паром!»: Семенович в банном халате пустилась в пляс на сеновале

Певица устроила себе отдых и посетила оздоровительный комплекс.

Многие представители отечественного шоу-бизнеса обожают русскую баню. Среди самых знаменитых поклонников – балерина Анастасия Волочкова. Артистка принимает горячие процедуры в лучших традициях – с веником и купелью, зимой подключая погружение в сугробы после парной.

Еще одна известная любительница жарких процедур – Анна Семенович. экс-солистка группы «Блестящие» часто устраивает себе отдых, и накануне отправилась в парную. Веселым настроением звезда поделилась со своими поклонниками в микроблоге, станцевав для них кан-кан на сеновале.

«Всем крутого вечера и с легким паром!», — пожелала звезда.

Семенович не постеснялась оголить ножки, приподнимая полы халата. Зажигательная пляска любимицы поклонникам пришлась по душе.

«Такая хорошенькая прям уф-ф», «Красотка Аня», «Лучшая!», «Вы же моя красавица!», «Супер!», «Красотка!!!», — пишут в комментариях.

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