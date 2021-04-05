Леди в красном: Гагарина дополнила миниатюрное платье-бюстье из латекса чокером и лодочками в тон

34-летняя певица Полина Гагарина стала одной из участниц церемонии вручения премии «Жара» в «Крокус Сити Холле». Звезда сначала появилась на красной ковровой дорожке и пообщалась с ведущими вечера, а также дала интервью журналистам, после чего отправилась за кулисы готовиться к выступлению.

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Для выхода на сцену Гагарина выбрала тотально красный образ. Звезда облачилась в миниатюрное платье-бюстье из латекса, дополнив наряд чокером и лодочками в тон. И даже микрофон в руках певицы оказался красного цвета – аутфит продуман буквально до мелочей.

Показать свой total look Гагарина решила подробно и во всей красе. Девушка устроила дефиле за кулисами, с удовольствием демонстрируя свою стройную подтянутую фигуру и длинные ноги.

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