«Сколько всего вытерпела»: ведущий «Маски» пожалел Дубцову после разоблачения

На телеканале НТВ очередное разоблачение. В шоу «Маска» раскрыли настоящую личность Единорога. И им оказалась певица, композитор Ирина Дубцова. Если в предыдущем выпуске судья проекта Филипп Киркоров спас ее от разоблачения, то сейчас не оставил шансов.

Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров позже посочувствовал Единорогу, то есть Ирине Дубцовой. Обрушившаяся на нее травля после спасения, стала настоящим испытанием.

«Сколько всего вытерпела в комментариях Единорожка после прошлого выпуска,

ей можно смело медаль вручать за выдержку и отвагу», — уверен шоумен.

То, что в костюме единорога Ирина Дубцова, поняли многие. В том числе и экс-участница первого сезона шоу «Маска» Юлианна Караулова. Девушка со 100%-ной уверенностью назвала ее имя и подчеркнула, что давно знает тембр Дубцовой.

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