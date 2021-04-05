«Они всегда оказывались выше»: Тимати порассуждал о своей разнице в росте с девушками

37-летний рэпер Тимати стал новым героем в новом сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ. Музыкант решил искать свою любовь на проекте после того, как осенью расстался с матерью своего сына, моделью Анастасией Решетовой.

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Хейтеров рэпера давно волнует не только личная жизнь Тимати, но и его антропометрические данные. И музыкант удовлетворил любопытство недоброжелателей, назвав свой настоящий рост, — 175 см. В одной из сцен «Холостяка» он померился с «невестой» Алисой Грабовой своей высотой и констатировал, что она длиннее него. А позже еще раз вернулся к обсуждению своего роста.

«Мой рост никогда не мешал мне быть с теми, с кем мне действительно интересно. Но они всегда оказывались выше, особенно на каблуках», — объяснил Тимати.

Музыкант признался, что не комплексует по поводу того, что обычно оказывается ростом ниже своих избранниц. И заметил, что переживать мужчина должен из-за отсутствия чувства юмора, щедрости, остроты ума, решительности и харизмы, а также умения зарабатывать.

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