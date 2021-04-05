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Ольга Бузова появилась на красной дорожке в воздушном белом платье с многометровым пышным шлейфом

Накануне певица выступила на премии «Жара».

Ольга Бузова появилась на красной дорожке в воздушном белом платье с многометровым пышным шлейфом
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Череда мероприятий ворвалась в жизнь звезд, истосковавшихся по софитам и публике. Накануне в столичном «Крокус Сити Холле» прошла ежегодная премия «Жара», собравшая на одной сцене десятки знаменитостей.

Вести церемонию вручения награды выпало сразу нескольким парам ведущих. Например, на красной дорожке селебрити приветствовали Юлия Барановская и Константин Красюк, а номинантов объявляли Ксения Собчак и Филипп Киркоров.

Среди участников церемонии – телеведущая и певица Ольга Бузова. Звезда весь свой день посвятила сборам и подготовке к выступлению. И, конечно же, показала ослепительный результат.

Бузова появилась на красной дорожке в белом платье с кружевным глубоким декольте и юбкой с многометровым шлейфом, выполненным из множества оборок. Девушка дополнила роскошный образ легкой укладкой в виде низкого хвоста и не осталась незамеченной, появившись на премии.

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