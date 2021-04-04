«С днем рождения, солнышко!»: участница шоу «Маска» Марина Кравец запечатлелась с маленькой дочкой

Участница шоу «Маска» на телеканале НТВ, певица и телеведущая Марина Кравец после своего разоблачения на проекте в прошлое воскресенье, 28 марта, решила, что настало рассекретить внешность дочери Вероники. Тем более, что и повод замечательный – девочке четвертого апреля исполнился годик.

Звездная мама в костюме Солнца, в котором она выступала на шоу «Маска» запечатлелась с наследницей на руках. Малышка развернута лицом к публике – это произошло впервые с момента ее рождения. Ранее Марина Кравец показывала дочку на фото в Instagram только спиной или прикрывала лицо смайликом.

«С днем рождения, солнышко», — подписала кадр звезда.

Поклонники Марины Кравец присоединились к поздравлениям и назвали малышку Веронику настоящим чудом.

«Счастливого дня рождения, Вероничка!», «Славная какая малышка», «Вот это чудо! С днем рождения!», «Годовасики, с днем рождения! Малышке расти здоровенькой и счастливой на радость родителям и бабулям с дедулями», — высказываются в Сети.

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