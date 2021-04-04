«Он еще и стекла моет»: Максим Галкин запечатлел, как его сын Гарри отдраивает окно в замке

Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри растет очень деловитым и трудолюбивым парнем. В это воскресенье, например, семилетний мальчуган помыл окно в замке в деревне Грязь.
Максим Галкин запечатлел на видео, как его наследник, встав на стремянку, очень по-хозяйски натирает тряпочкой одно из окошек.
«Вы посмотрите на этого парня. Он еще и стекла моет», — говорит за кадром Максим Галкин.
«Что там видать? Что показывают?» — интересуется звездный отец.
«Амфитеатр», – отвечает Гарри и продолжает драить окно.
«Молодец!» — похвалил сына Максим Галкин.
Не так давно Гарри Галкин вместе с папой ремонтировал порожек в одной из комнат замка, а еще раньше помогал отцу устранять поломку в освещении дома.
Очевидно, что звездные родители считают своим долгом прививать детям любовь к труду и учат их ухаживать за своим жилищем.
А еще Максим Галкин недавно рассказал о новом увлечении Гарика. Мальчик начал фотографировать и устроил съемку в замке для подружек сестры Лизы.