«Ах, как спинку выгнула»: Чехова в шелковой сорочке похвасталась пышными бедрами в кружевах

Анфиса Чехова с шиком отдыхает в Майами. При этом погода телеведущую явно не радует. Пока о бронзовом загаре артистка и не мечтает. Однако выглядит светская львица просто восхитительно. У окна в своем гостиничном номере она предстала в персиковой шелковой сорочке с кружевом, блеснув тонкой талией и «сочными» бедрами. Поклонники пришли в восторг от изящной фигуры теледивы.

«Доброе майамское утро!! Солнце на Майами Бич выходит около 8-ми утра. Помню, когда мы были здесь с подругой пессимисткой, она просыпалась каждое утро в 7 утра и ровно час ныла, что на улице плохая погода. Но около 8-ми солнце выходило и ее настроение налаживалось!

Погода за окном +21 °С. Пока так. Вечером тоже прохладно. Я привезла три чемодана маек и легких сарафанов и вчера уже поняла, что подмерзаю. Так что после дневного загара по расписанию шопинг! Буду утепляться», — отметила Анфиса.

«Ах, как спинку выгнула!», «Бомбита», «Только вам так идут сорочки», «Вся в кружевах», «Такая чувственная атмосфера», «Ждешь своего султана?!», «Вот умеете вы создать настроение!! Красотка», «Залюбовались вашими пышными формами», «Вау! Очень сочно», «Такая тонкая талия и округлые бедра! Так бывает?!» — пишут фолловеры.