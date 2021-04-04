«Кто там такая красотка сидит?»: Филипп Киркоров в восторге от дочери Кристины Орбакайте

Член жюри шоу «Маска» Александр Ревва решил доказать, что его супруга не принимает участия в проекте в костюме Единорога, как об этом пишут пользователи соцсетей.

Шоумен привел жену Анжелику на проект. Молодая женщина вместе с дочкой Эмили сидела в зрительном зале. Камера показала Анжелику и Эмили крупным планом. Как вдруг заговорил председатель жюри Филипп Киркоров, увидевший среди зрителей Клаву Земцову, внучку его экс-супруги Аллы Пугачевой.

«А кто там рядышком еще такая красотка сидит? Кристину Орбакайте напоминает? Такая красивая девочка! Это Клавочка Земцова, куколка!» — восхитился дочкой Кристины Орбакайте Филипп Киркоров.

Девочка помахала всем рукой. Рядом с Клавой сидела ее подруга – популярный блогер Лайк Настя.

«Какой мощный фанклуб Единорога», – резюмировал ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров.

Напомним, в это воскресенье, 4 апреля в эфир телеканала НТВ вышел восьмой выпуск шоу «Маска». В предыдущем выпуске проект покинула участница в костюме Солнца. Как оказалось, в нем выступала Марина Кравец.

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