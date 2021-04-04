«Какая дикая кошечка»: Седокова в бежевом бикини смело оголила гром-бедра

Анна Седокова в микроблога соблазнила поклонников пикантным снимком, блеснув эффектной фигурой в «голом» бежевом бикини. Экс-солистка группы «ВИА Гра» сверкнула упругими бедрами в крошечных трусиках, полежав на песке.

Поклонники пришли в восторг от изящных форм певицы. И тут не поспорить! Выглядит украинская дива просто восхитительно. А ведь у нее трое детей. При такой стройной талии в это сложно поверить.

«И как только уместила?»: Анна Седокова в крошечном бикини блеснула пышной грудью на весь пляж

«Каждый мечтает встретить в жизни «своего» человека. Мы смотрим вокруг – спускаемся в метро, идем на работу, в театр, в кино, пьем кофе в любимой кофейне. И даже однажды, по совету модного гуру, закрываем глаза и представляем в деталях того, кто может быть рядом», — отметила певица, которая счастлива в отношениях с Янисом Тиммой.

«Сдобные булки, пекарь постарался?!», «Очень сладкая», «Детка-конфетка», «Словно вовсе не песок, а булочки в муке», «Сексапилити», «Какой идеальный бронзовый загар», «Этот взгляд так и манит», «Молодой муж равняется сексапильное тело! Вот такая простая арифметика», «Ауф! Горячо, какая дикая кошечка», «Очаровашка», «Милая какая тут!», «Идеальная! Фигурка суперская», «Милашка», — пишут фолловеры.