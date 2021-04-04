Как сложилась судьба Анастасии Заворотнюк
Видео
«Жизнь других» на Сицилии: опасный вулкан Этна и пенсия в тысячу евро в…
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Захватывающе!»: Навка в лимонном дождевике с мужем и дочкой побывала в городе-пещере

Олимпийская чемпионка в танцах на льду отдыхает с семьей в Крыму.

«Захватывающе!»: Навка в лимонном дождевике с мужем и дочкой побывала в городе-пещере
Татьяна Навка. Фото: Instagram.com/tatiana_navka

Татьяна Навка вместе с мужем Дмитрием Песковым и дочкой Надей проводит весенние каникулы Крыму. По словам фигуристки, они просто не смогли не прийти на экскурсию в город-пещеру. При этом для прогулки олимпийская чемпионка в танцах на льду оделась по погоде. Поверх утепленной дутой жилетки и узких брюк она накинула лимонный дождевик. Лук фигуристки дополнили белые резиновые сапожки.

Фигуристка Татьяна Навка
Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым и дочкой Надей. Фото: Instagram.com/tatiana_navka

Фигуристка призналась, что осталась под большим впечатлением от поездки. Тем более, что Татьяне удалось провести время с семьей — мужем и младшей дочкой.

Фигуристка Татьяна Навка
Татьяна Навка позировала в утепленном жилете и белых сапожках. Фото: Instagram.com/tatiana_navka

«Крым и без города-пещеры?! Невозможно! Посетили самый популярный у кинематографистов Эски-кермен, средневековый город-крепость конца VI века н. э. Только представьте, город-пещера включает в себя более 350 пещер и пещерных помещений, где сохранились даже улицы!

Очень круто, интересно и захватывающе!! А для большинства людей этот средневековый город известен по фильму Федора Бондарчука «9 рота», который частично снимался здесь!» — отметила Татьяна.

Смотрите также:

Тэги

Новости googleТатьяна Навка