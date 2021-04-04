«Просто очень люблю»: Елена Малышева запечатлелась с тремя внуками

Ведущая популярной утренней программы Первого канала «Жить здорово!» Елена Малышева – не только успешная, но и очень счастливая женщина. Она прекрасно совмещает самореализацию и роль хозяйки большого и дружного семейства. У Елены Малышевой и ее мужа Игоря Юрьевича два сына, два внука и внучка. Всех троих теледоктору и ее супругу подарил старший наследник, тоже врач по образованию, Юрий Малышев.

Елена Васильевна в эти выходные побывала в гостях в семье старшего сына и запечатлелась с тремя его детьми. Снимком в обществе внучат Малышева поделилась в Instagram.

«Что тут сказать. Внуки. Просто очень люблю», — подписала фото Елена Малышева.

Старшему внуку телеведущей Игорю шесть лет, среднему Артурчику два года, а внучке Анечке нет еще и восьми месяцев.

Елена Малышева не раз признавалась в том, что она в восторге от своей невестки Карины – прекрасной работающей мамы троих малышей.

«Она — воздух своей семьи Малышевых. И она — счастье для всей нашей большой семьи! У нее нет мамы. Но она самая лучшая мама на свете», — говорила о Карине Елена Малышева.

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