«Счастлива быть твоей любимой женщиной»: Виктория Лопырева трогательно обратилась к мужу

Светская львица Виктория Лопырева вместе со своим мужем Игорем Булатовым отдыхает в Дубае. Теперь стало понятно, что в Арабские Эмираты пара приехала не только ради жаркого солнца и теплого моря. В Дубае Игорь Булатов отпразднует свой день рождения – четвертого апреля супругу одной из самых красивых женщин России исполнилось 38 лет.

Виктория Лопырева публично поздравила мужа с днем рождения, посвятив ему несколько проникновенных строк в Instagram. Блондинка опубликовала совместное фото с Игорем Булатовым, под которым для начала вспомнила, как отмечался его день рождения в прошлом году, в разгар пандемии.

Красотка сняла виллу и засыпала ее лепестками роз – это был сюрприз для мужа и единственная возможность порадовать его.

«Непростой получился год, но ты, как и всегда, впрочем, справился со всем на отлично. Горжусь тобой и счастлива быть твоей любимой женщиной, женой, другом, partner in crime… ну ты понял», — написала в Instagram Виктория Лопырева.

Напомним, Игорь Булатов и Виктория Лопырева уже несколько лет вместе, им долгое время удавалось скрывать от общественности свой роман. Вика рассекретила избранника через некоторое время после рождения сына Марка-Лионеля, малыш появился на свет пятого февраля 2019 года.

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