«С маленькой путешественницей»: невестка Валерии предстала в бикини цвета «взбесившейся Барби» с дочкой на руках

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин уже довольно продолжительное время находится вместе со своей женой Лианой и дочкой Селин в Дубае. Молодой отец здесь прекрасно совмещает работу с отдыхом и общением с семьей.

А молодая мама Лиана часто посещает пляжи, рестораны, ходит на шопинг. Поездка в жаркую страну – прекрасный повод для недавно родившей невестки Валерии продемонстрировать свою стройную фигуру, на которую нисколько не повлияли беременность и роды.

Лиана Шульгина поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена с дочкой на руках. Селин, которой первого апреля исполнилось три месяца, облачена в памперсы и белую панамку, а ее мама позирует в ярко-розовом бикини.

«С маленькой путешественницей Селин», — подписала кадр Лиана Шульгина.

Поклонники молодой мамочки тут же засыпали ее комплиментами.

«Сколько счастья — даже через фото передается! Как красиво. Смотреть одно эстетическое удовольствие», «Красивые мама и малышка! Приятного отдыха!», «Мама – молодец, в форме себя держит», «Девочки-красавицы», — высказываются в Сети.

Стоит отметить, что такой оттенок бикини, который продемонстрировала Лиана Шульгина, фэшн-эксперт Эвелина Хромченко в недавнем выпуске «Модного приговора» определила как цвет «взбесившейся Барби» и назвала его одним из трендовых в этом сезоне.

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