«Ты мой кумир и точка»: дочь покойной Юлии Началовой предстала в нюдовой блузе и черной юбке мидакси

В середине марта исполнилось два года со дня смерти популярной певицы Юлии Началовой. Вокалистка скончалась от сепсиса в 2019 году, ей было всего 38 лет. У звезды осталась дочка Вера Алдонина, унаследовавшая яркую внешность и певческий дар от своей красавицы-мамы.

После смерти Юлии Началовой ее дочка осталась жить с бабушкой и дедушкой, но при этом Вера часто бывает в гостях в семье своего папы, футболиста Евгения Алдонина, где ей тоже очень комфортно.

За последнее время четырнадцатилетняя Вера Алдонина не раз выходила в свет. Девочка становилась гостьей ток-шоу на разных телевизионных каналах.

А накануне Вера приняла участие в концерте в своей музыкальной школе. Снимок, запечатлевший девочку в момент выступления, появился в фанатском аккаунте дочери Юлии Началовой в Instagram.

«Ты мой кумир и точка», — гласит надпись на фото.

На снимке Вера Алдонина предстала в строгом и вместе с тем актуальном образе. Девочка облачена в блузу нюдового цвета и черную юбку мидакси с широким поясом.

Подписчики пришли в восторг, увидев новое фото дочери Юлии Началовой.

«Верочка! Уже какая взрослая! Счастья, тебе, девочка!», «Красавица, прелесть», «Веруся, красавица, умница, красивый голос и мудрая не по годам!» — сделали Вере Алдониной комплименты ее поклонники.

Смотрите также