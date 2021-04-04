Звезда «Ворониных» Станислав Дужников госпитализирован с пневмонией

47-летнего исполнителя роли Леонида Воронина в сериале «Воронины» — Станислава Дужникова — госпитализировали в столичную больницу из-за пневмонии на фоне коронавирусного заболевания. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Стало известно, что состояние артиста оценивается как среднетяжелое. Болезнь протекает в непростой форме на фоне гипертонии, панкреатита и бронхита. Их Станиславу диагностировали ранее.

Бывшая жена Дужникова — актриса Кристина Бабушкина — уверена, что вскоре актер поправится.

«Все хорошо, он для профилактики лежит в клинике. Подышит, поставит капельницы. Ожидаем, что скоро выпишется», — рассказала экс-возлюбленная знаменитости изданию СтарХит.

Напомним, Дужников сыграл в таких кино картинах, как «ДМБ» и «ДМБ-002», «Трамвай в Париж», «Неуловимая четверка», «Волшебник в голубом вертолете». Также артист озвучил роль компьютерного персонажа в мультфильме «Ральф». Многим зрителям запомнился по роли старшего сына пары Галины и Петра Ворониных в комедийном сериале «Воронины».

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