«Он теперь фотограф»: Максим Галкин показал новое увлечение сына

На личной странице артиста Максима Галкина появилась свежая запись с наследником знаменитости в главной роли. Малыш Гарри устроил настоящую фотосессию для подружек сестры.

Галкин отметил, что его сын в последнее время начал фотографировать. По словам шоумена, у Гарри заметен талант к этому делу.

«У Гарри новое увлечение — он теперь фотограф — к слову, фотки получается хорошие!», — похвастался Галкин творческими успехами сына.

Муж Аллы Пугачевой снимал мальчика и его моделей. К слову, для Гарри позировали подруги его сестры Лизы:

«В гости пришли подружки Лизы и Гарри, наша соседка по деревне Стеша и ее сестра Катя. К слову, часто спрашивают, есть ли у наших детей общение с другими детьми. Вот, например, со Стешей дети дружат с двух лет — познакомились и играли на детской площадке у нас в деревне».

Напомним, недавно отец двойняшек запечатлел дочь в обнимку с любимым питомцем девочки — собакой Марусей. Лиза самостоятельно ухаживает за щенком породы шпиц.

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