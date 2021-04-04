«Скрасила мой выходной»: Решетова в черном платье вязки «лапша» восхитилась спектаклем о модном доме Chanel

Экс-возлюбленная шоумена Тимати — Анастасия Решетова — разместила в своем аккаунте фотоотчет из Большого театра. Знаменитость облачилась в темное силуэтное платье и сфотографировалась на фоне золотистых с красным бархатом лож.

Молодая мамочка отметила, что всегда восхищалась историей модельера Коко Шанель. Решетова сама работает в фэшн-индустрии, поэтому она с особым интересом наблюдала за спектаклем о развитии дома Chanel.

Анастасия насладилась творческой работой об основателе модного дома Chanel — Габриэль Шанель.

«Скрасила мой выходной потрясающая программа Modance примы-балерины Светланы Захаровой. Особенно затронул балет «Габриэль Шанель» как дань уважения главе модного дома Chanel. Ее путь от простой провинциалки до легенды модной индустрии очень вдохновляет и мотивирует», — призналась Решетова.

К слову, для культурного вечера телеведущая выбрала черное трикотажное платье цвета ежевики. К нему знаменитость подобрала тканевые ботильоны с острым носом на шпильке.

А поклонники Решетовой в свою очередь увидели на фото поразительное сходство Анастасии с участницей нового сезона шоу «Холостяк» — Марией Вебер.

«По первой фото думала, эта страница Марии Вебер, красотки, ну уж очень похожи».

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