«Мы едем печь торт»: Мария Погребняк привела детей на съемки

Модель Мария Погребняк опубликовала в Stories личного аккаунта запись о своих планах на выходные. Вместе с младшими сыновьями знаменитость сняла лифтоблог.

Жена футболиста Павла Погребняка облачилась в розовую шифоновую блузку, к ней бизнесвумен добавила короткую юбку в тон. Сверху Мария накинула пальто нежно-голубого цвета с принтованными карманами. Леопардовая раскраска на молочной ткани перекликались с сумкой сливочного оттенка на длинной цепочке. На ногах многодетной мамочки были остроносые ботфорты под цвет блузки.

«У меня уже вовсю весна, несмотря на то, что сегодня на улице достаточно прохладно. Детки, конечно, тепло одеты… Куда мы едем? Мы едем торт печь!», — похвасталась своими планами и нарядом Погребняк.

Мария продолжила съемку в гримерке. Звездный продюсер оставила в секрете название передачи, героями которой стали ее мальчики. Однако знаменитость показала, как детям накладывают грим.

«Сейчас будут выступать. Такие красивые! Идет подготовка и в кадр. Не можем сказать, на какую программу мы пришли. Но скажем, когда надо будет смотреть по телевизору», — заявила Мария.

К слову, ранее яркий весенний look демонстрировала телеведущая Тина Канделаки.

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