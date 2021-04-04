Умер звезда фильма «Не покидай» 50-летний Артем Тынкасов

Стало известно о смерти исполнителя одной из главных ролей в фильме «Не покидай». Артема Тынкасова не стало в субботу, третьего апреля, в возрасте 50 лет. Об этом сообщил в своем микроблоге директор театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев.

Знаменитость отметил, что хочет запомнить актера молодым и беззаботным, каким его знали коллеги и он лично.

«Умер. Вот так. Хочу запомнить его таким. Все, не могу ничего писать», — признался Кабешев.

Напомним, Тынкасов начал актерскую карьеру в 1988 году с роли в криминальной молодежной драме «Стукач». Знаменитость окончил Нижегородское театральное училище, позже — Высшее театральное училище имени Щепкина в Москве. Артист снялся в таких картинах, как «Истребители», «Зверобой» и «Порох и дробь».

Наиболее популярной ролью актера стала роль принца Пенапью в телевизионном двухсерийном художественном фильме «Не покидай». Кинокартина снималась по мотивам сказки Уильяма Теккерея «Кольцо и роза».

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