«Ой, мамочки! Эти восторг»: Брежнева в лифе-бандо подчеркнула «сочную» грудь

Вера Брежнева вместе с дочерьми — Соней и Сарой провела весенние каникулы у океана. Экс-солистка группы «ВИА Гра» сетует на то, что отдых при всей своей яркости был непродолжительным. И ей пора возвращаться в Москву. Певицу ждут концерты, съемки, свежие фотосессии и светские вечеринки. Домой, судя по всему, она вернется отдохнувшей и полной сил. В своем микроблоге украинская дива опубликовала свежее пляжное фото, представ в белом лифе-бандо. Тонкая ткань так и льнула к пышному бюсту певицы, подчеркивая главное достоинство ее фигуры.

Ранее Вера успела отметиться в белых стрингах от бикини на шезлонге, блеснув упругими бедрами и наливным «поплавком». Такие снимки, неизменно вызывают восторг у почитателей певицы, особенно у мужской части поклонников украинской дивы.

«Каникулы заканчиваются, впитываю каждый лучик, каждый запах, каждый звук… Сегодня ветрено и так красиво шумит прибой!! Сделаю видео в сторис. Что для вас главная ассоциация с летом?!» — обратилась к поклонникам певица. «В султанском гареме стала бы хасеки», «Ой, мамочки! Это восторг», «Ну надо же, как лиф подчеркивает бюст», «Очень сочно! Ваши ягоды очаровывают», «Главное ничего не просвечивает», «Такие упругие прелести», «Любого соблазнит», «Леди на пляже», «Ух, какая милашка», «Сексапилити», «Стала бы фавориткой любого султана», — пишут фолловеры.

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