С младшими внуками Пугачевой: Орбакайте показала редкий кадр с дочкой Клавой и сыном блондином Дени

Кристина Орбакайте трижды состояла в серьезных отношений. У нее есть трое детей от трех разных мужей. 29-летнего сына Никиту она родила в союзе с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим, 22-летнего Дени от бизнесмена Руслана Байсарова, а девятилетнюю Клаву от предпринимателя и нынешнего избранника Михаила Земцова. Дети — особая гордость певицы.

Старшие отпрыски артистки уже давно живут отдельно и самостоятельно. Никита учился в Штатах, но вернувшись в Москву поселился с женой моделью Аленой Красновой в квартире, которую ему подарила именитая бабушка. Дени жил и учился в Англии. О себе молодой человек говорит редко. В одном из интервью красавец блондин признался, что бабушку они называют только по имени Алла и Аллуся.

В своем микроблоге Кристина Орбакайте время от времени радует поклонников семейными снимками. На одном из таких памятных фото Дени позировал вместе с мамой и сестренкой Клавой. Снимок был сделан еще несколько лет назад — так как Клавдия запечатлена еще маленькой.

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