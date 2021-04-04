«Колоссальное удовольствие!»: Навка в джинсах-скинни по фигуре высказалась о поездке в Крым

Олимпийская чемпионка в танцах на льду облачилась в брюки, которые могут позволить себе только стройные девушки.

Еще соведущая историка моды Александра Васильева говорила о том, что джинсы-скинни — это неустаревающий тренд. Однако этот фасон брюк могут позволить себе только стройные девушки без изъянов фигуры. Тем, у кого все-таки есть лишний вес Эвелина Хромченко советовала обратить внимание на стильную альтернативу — джинсы-бойфренды или джинсы прямого кроя.

На отдыхе в Крыму 45-летняя Татьяна Навка предстала в ультрамодных джинсах-скинни, дав понять, пусть она и ушла из большого спорта, однако фигура позволяет ей примерять такие узкие брюки.

На качелях фигуристка позировала в жакете оверсайз с узором на карманах и меховых ботинках. Татьяна уточнила, она осталась в восторге от поездки.

«Посетили рыболовное хозяйство, вкусно пообедали и соединились с природой!! В общем получили колоссальное удовольствие», — похвасталась Татьяна своим уикендом в Крыму.

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